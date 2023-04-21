В Челябинске 14-летний подросток выпал из окна многоэтажки

Мальчик выпал из окна десятиэтажного дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 14-летний мальчик выпал из окна десятиэтажки. Как нам стало известно, инцидент случился 20 апреля на улице Дзержинского. После падения подросток выжил, его с травмами госпитализировали в больницу.

Что стало причиной случившегося, сейчас будут разбираться правоохранительные органы. По информации КП-Челябинск, семья у парня благополучная, и в поле зрение полиции не попадала.

— По данному инциденту проводится проверка, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

В январе этого года в Челябинске случился похожий инцидент. 20-летний студент выпал из окна после ссоры с девушкой. В итоге парень погиб.