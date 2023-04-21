«Двойка» за сезон: в «Тракторе» уволили шестерых наставников, но оставили главного тренера

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин сохранил свой пост, несмотря на провальный сезон. Фото ХК «Трактор»

На Совете директоров ХК «Трактор», которое завершилось сегодня 21 апреля, выступление клуба в прошедшем сезоне признали неудовлетворительным. На совете принято решение не продлять контракты со всеми представителями тренерского штаба «Трактора», сообщается на официальном сайте клуба.

При этом говорится о том, что на своем посту остается главный тренер Анвар Гатиятулин. Его контракт продолжает действовать контракт до конца сезона 2023/2024.

В тренерском штабе «Трактора» помимо Гатиятулина, работали еще шесть его помощников: два ассистента, тренер вратарей, тренер по ОФП, видеооператор и тренер по развитию игроков. Всем им придется искать новую работу.

В конце января, когда «Трактор» находился на «дне» турнирной таблицы в СМИ уже появлялась информация, что несмотря на провальный сезон Анвар Гатиятулин все же сохранит свой пост. Якобы, в случае увольнения ему нужно будет выплатить неустойку в размере 40 млн рублей.

Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым, сообщается на сайте клуба.

Гатиятулин работал в «Тракторе» с 2015 по 2018 годы. В 2020-ом вернулся в клуб и возглавляет его и сейчас.

Напомним, в прошедшем сезоне ХК «Трактор» не вышел в плей-офф, заняв девятое место из 11 команд Восточной конференции КХЛ (72 очка в 68 матча).

Напомним, в начале апреля после поражения во втором раунде плей-офф, магнитогорский «Металлург» уволил с поста главного тренера Илью Воробьева.