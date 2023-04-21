Любители K-pop оценят: в Челябинске открылся ресторан корейской уличной еды CHICKO

Очередь в ресторан тянется с улицы. Фото: читатель КП

В Челябинске на улице Цвиллинга, 38 открылся ресторан корейской уличной еды CHICKO. Эта сеть заведений проводит различные тематические мероприятия, посвященные K-pop, дорамам и аниме. На торжественное открытие пришла огромная толпа, так что очередь тянулась даже с улицы.

— Ресторан в Челябинске будет работать ежедневно с 11:00 по 23:00, — заявили представители заведения в соцсетях.

В меню ресторана представлены корн-доги, чикены, азиатские супы, кимпабы и другая уличная еда, которая обычно готовится в фастфудах Южной Кореи. Из напитков есть согревающие коктейли – всего на выбор предлагается шесть видов. Их состав очень сильно отличается от европейских: добавляются различные специи и травы. Есть также чай с шариками (бабл ти) со вкусами ягод, печенья, жвачки, карамели и фруктов.

Самые дешевые блюда и закуски продаются от 295 рублей. Максимальную цену можно отдать за большой набор чикенов – 1125 рублей, есть также комбо-набор для двоих за 1749 рублей. Коктейли будут стоить 550 рублей, а 300 мл бабл ти обойдется в 390 рублей.

В настоящий момент рестораны CHICKO работают в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Челябинске. Новые точки в ближайшее время собираются открыть в Тюмени, Ульяновске и Сургуте. Также владелец сети собирается развивать свой бизнес и в Казахстане.

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