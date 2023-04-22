В список иноагентов попала правозащитная организация из Челябинска

Организация занимается защитой прав призывников, военнослужащих и лиц, проходящих альтернативную службу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинскую правозащитную организацию «Школа призывника»* внесли в список иностранных агентов. Информация об этом опубликована на сайте министерства юстиции РФ.

— Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника» распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, негативную информацию о деятельности ВС РФ, участвовала в распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине, — указано на сайте Минюста.

АНПО «Школа призывника»* занимается защитой прав призывников, военнослужащих и лиц, проходящих альтернативную службу. Свои услуги организация оказывает с 2009 года. Руководит ей юрист Алексей Табалов.

*Признана в РФ иностранным агентом

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