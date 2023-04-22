В двух районах Челябинска 25 апреля проведут обработку от клещей

Обработку могут отменить, если начнутся дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском и Тракторозаводском районах Челябинска проведут обработку от клещей. Если будет хорошая погода, то работы выполнят во вторник, 25 апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

— Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска организует проведение акарицидной обработки земельных участков, не закрепленных за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, — уточнили в мэрии.

Напомним, что обработка местности не дает полной защиты от укуса клещей. Самым эффективным способом является вакцинация, а также использование репеллентов. Приводим список мест, где запланирована обработка.

Калининский район:

— От ул. Косарева до ул. Набережная: на участке от ул. Косарева до Свердловского проспекта;

— Береговая зона р. Миасс (от АЗС до Свердловского проспекта);

— Береговая полоса по ул. Молодогвардейцев до транспортной развязки на ТК «Родник»;

— Береговая полоса р. Миасс вдоль ул. Болейко от пр. Победы до ул. Кожзаводская (до моста на о. Заячий);

— Береговая зона р. Миасс с западной стороны от д. 30 по ул. Российская;

— Сквер им. В. Н. Гусарова, вдоль ул. Российская, от д. 32 по ул. Российская до ДК «ЧЭМК»;

— Береговая зона р. Миасс с западной стороны от ул. Калинина до транспортной развязки по ул. Братьев Кашириных:

1 участок – между д. 7А и 7В по ул. Набережная;

2 участок – от д. 11А по ул. Набережная до д. 8 по ул. Братьев Кашириных;

— Береговая зона р. Миасс с восточной стороны от ДК ЧЭМК до транспортной развязки по ул. Братьев Кашириных;

— Остров «Заячий»;

— Береговая зона р. Миасс от ул. Северо-Крымская до Свердловского проспекта.

Тракторозаводский район:

— Зеленая зона вдоль прибрежной полосы озера «Первое» вблизи пляжа «Чайка»;

— Зеленая зона – «Мамин-сквер» по пер. Мамина, д. 1-3;

— Зеленая зона – Аллея Ветеранов, ул. Героев Танкограда, д. 59;

— Зеленая зона между пер. 3-й Бульварный и пер. 1-й Бульварный;

— Зеленая зона – Аллея им. Е. Овчинникова (между домами № 108-110 по

ул. Артиллерийская).

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