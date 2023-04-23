В Копейске сгорел заброшенный двухэтажный дом

Огонь распространялся быстро. Фото: Подслушано Копейск / ВКонтакте

Ночью жителей Копейска Челябинской области разбудило зарево пожара. На улице Кирова горел двухэтажный дом. Треск и огонь переполошил жителей ближайших домов.

Но на другие дома огонь не перебрался. Пожарные приехали через 10 минут после вызова, в 00.40, и справились с возгоранием.

– Горел заброшенный двухэтажный дом. Он пустотный, поэтому пожар быстро распространился, – сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

На месте работали 4 пожарных автоцистерны, штабной автомобиль и одна пожарная автолестница. К счастью, обошлось без пострадавших.

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