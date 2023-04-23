В Челябинской области после дождливых выходных потеплеет до +20 градусов

В области потеплеет до +20 градусов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Следующая неделя в Челябинской области обещает быть очень теплой. В понедельник, 24 апреля, в регионе температура поднимется до +20. Правда, ночью опустится до -3 градусов.

Но и тучки никуда не уйдут. Синоптики обещают переменную облачность, а в северных районах небольшой дождик.

В Челябинске ночью будет +2, +4 градусов. А днем потеплеет до +18 градусов. Зато дождей не ожидается! Только немного облачно.

Ранее синоптики предупреждали, что во вторую неделю апреля в Челябинске возможны кратковременные дожди и температурные качели.

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