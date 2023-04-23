1 мая на крыше Исторического музея Южного Урала откроют смотровую площадку

Музей на крыше заработает 1 мая. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала.

1 мая в Челябинске открывается смотровая площадка на крыше Государственного исторического музея Южного Урала. Эта экспозиция работает только в теплое время года.

На крыше восточной башни представлены архивные фото, карты и планы застройки города.

Каждые весну и лето там проводят краеведческие экскурсии, лекции, тренировки по йоге и просмотры фильмов.

На следующей неделе в Челябинской области как раз потеплеет до +20 градусов!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.