1 мая на крыше Исторического музея Южного Урала откроют смотровую площадку

Музей на крыше заработает 1 мая. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала.
1 мая в Челябинске открывается смотровая площадка на крыше Государственного исторического музея Южного Урала. Эта экспозиция работает только в теплое время года.
На крыше восточной башни представлены архивные фото, карты и планы застройки города.
Каждые весну и лето там проводят краеведческие экскурсии, лекции, тренировки по йоге и просмотры фильмов.
На следующей неделе в Челябинской области как раз потеплеет до +20 градусов!
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