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НовостиОбщество23 апреля 2023 11:16

1 мая на крыше Исторического музея Южного Урала откроют смотровую площадку

В «Музее на крыше» проводят лекции, киновечера и даже тренировки по йоге
Дарья МАРКОВА
Музей на крыше заработает 1 мая. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала.

Музей на крыше заработает 1 мая. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала.

1 мая в Челябинске открывается смотровая площадка на крыше Государственного исторического музея Южного Урала. Эта экспозиция работает только в теплое время года.

На крыше восточной башни представлены архивные фото, карты и планы застройки города.

Каждые весну и лето там проводят краеведческие экскурсии, лекции, тренировки по йоге и просмотры фильмов.

На следующей неделе в Челябинской области как раз потеплеет до +20 градусов!

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