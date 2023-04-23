Семья из Челябинской области отправила военным УАЗ для вывоза раненых бойцов

В администрации УАЗик покрасили в маскировочный цвет. Фото: Александр Селезнев

Семья из Челябинской области передала бойцам в зону СВО целый автомобиль! Светлана и Андрей Сорокины из поселка Сыртинский Кизильского района Челябинской области подарили военный УАЗик.

– На этом вездеходе удобно перевозить раненых. Благодаря небольшому размеру можно незаметно подъезжать к линии соприкосновения, простота конструкции – основа надежности и ремонтопригодности. Вот сколько достоинств в старом, добром УАЗике! Каждый такой автомобиль – это спасенные жизни наших раненых парней, – отмечает глава района Александр Селезнев.

В администрации муниципального района машину подготовили технически и внешне. Недавно ее покрасили в маскировочный цвет. Скоро УАЗик отправят южноуральским бойцам.

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