В Челябинске проверят, как потратили деньги на ремонт водопровода

В КСП проверят расходы на реконструкцию водопроводных и канализационных сетей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональная Контрольно-счетная палата начала проверку на муниципальном предприятии «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»). Как рассказали в КСП, аудиторы обратят внимание на работу предприятия не только в Челябинске, но и в Сосновском районе, Коркино, Копейске и Еманжелинске.

Ревизоры собираются выяснить, с пользой ли потратили деньги, выделенные на строительство и реконструкцию водопровода, канализации и очистных систем.

Вдобавок аудиторы оценят, насколько удалось обеспечить жителей Челябинска и ближайших районов питьевой водой. Заодно поверят закупки и определят, высок ли риск не выполнить план, заявленный в региональной стратегии социально-экономического развития до 2035 года.

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