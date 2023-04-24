Только 7% челябинцев мечтают на пенсии посвятить себя внукам

Больше четверти челябинцев грезят о том, как выходя на пенсию и сразу собирают чемоданы Фото: Михаил ПАТЛИС

Будущие челябинские пенсионеры после завершения карьеры чаще всего мечтают путешествовать. Об этом говорят результаты опроса, проведенного среди работающих горожан старше 45 лет.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», у жителей Челябинска спрашивали, чем они хотели бы заняться после достижения пенсионного возраста, если бы потребность в финансах не ограничивала выбор.

Больше всего респондентов (26%) рассказали, что мечтают повидать мир. Второй по популярности вариант после туризма — дача и огород. Его выбирают 16% опрошенных.

С небольшим отрывом на третьей строчке рейтинга хобби. 15% челябинцев ждут не дождутся, кода можно будет уделять больше времени увлечениям.

Еще 9% будущих пенсионеров не определились с детальными планами, но уверены, что хотели бы жить в свое удовольствие.

А вот посвятить себя внукам собираются всего 7% челябинцев. Воспитание нового поколения по популярности сравнялось с занятиями спортом.

Меньше интереса разве что к чтению книг (о нем мечтают 3% челябинцев), экскурсиям, музеям и оздоровительным процедурам (ими интересуется всего 1% опрошенных).

10% челябинцев признались, что у них есть собственные планы на пенсию, не вписывающиеся в предложенные опросом варианты. Кто-то из горожан жаждет написать книгу, кто-то — заняться благотворительностью или открыть собственный бизнес, а некоторые надеются, что хотя бы выход на пенсию позволит взяться за долгожданный ремонт.

А 12% респондентов рассказали, что не могут помыслить жизни без работы, даже в том случае, если на пенсии им предложат достаточно средств для комфортной жизни без ежедневного труда.

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