Школьники из Полетаево собрали 30 кг тетрадей, чтобы спасти дерево

Фото: полигон ТБО

Период масштабных генеральных уборок полетаевцы отметили циклом экологических мероприятий. При поддержке «Полигона ТБО» состоялись акции «Разделяй и сохраняй!» и творческий конкурс на изготовление лучшего садового декора из старых вещей.

Для сбора рассортированных отходов: пластика, бумажных изделий, стеклянной и жестяной тары на площади полетаевского дома культуры был оборудован мобильный весовой пункт. В результате акции преобладающей фракцией среди собранного стал ПЭТ – бутылки, упаковка, старые тазы и ведра. На втором месте оказалось стекло, преимущественно банки из-под консервации. Третью позицию условного рейтинга разделили жесть и макулатура.

Морфологический состав «макулатурной» группы в этот раз оказался необычным – в ворохе бумаги оказался 31 килограмм школьных тетрадей. Использованные ученические тетрадки принесли юные экоактивисты из среднеобразовательной школы поселка Полетаево.

– Ученики полетаевской школы придумали собственную экоакцию «Моя исписанная тетрадь». Она гармонично легла в общую концепцию наших традиционных мероприятий по сортировке и раздельному сбору отходов. Мы очень рады, что все больше жителей Полетаево принимают участие в регулярных акциях, а активность со стороны детей, без преувеличения, бесценна. Ведь именно им придется продолжать благородное дело и делать мир чище и красивее! – считают в руководстве «Полигона ТБО».

Фото: полигон ТБО

Надежды организаторов на подрастающее поколение подкреплены реальными цифрами. Например, чтобы произвести 100 кг бумаги из первичного сырья, необходимо одно большое дерево. Получается, что повторная переработка даже 31 кг макулатуры поможет спасти, как минимум, его треть.

А еще школьники решили занятную математическую задачку и выяснили, что площадь листов всех собранных тетрадей составляет 387,5 квадратных метров, что не так уж и много. Однако именно эта цифра демонстрирует, как много древесины требуется для производства обыкновенной бумаги, которая зачастую отправляется в мусорное ведро вместе с другим мусором. И объясняет, почему ее важно беречь и использовать повторно, сохраняя тем самым природные ресурсы.

31 кг тетрадок участникам акции «Моя исписанная тетрадь» удалось собрать всего за неделю.

– В акции участвуем уже несколько лет. За это время у всей семьи появилась полезная привычка разделять отходы. Дочь Лариса все бумажные и картонные обрезки от поделок, неудачные рисунки сдает в переработку, моет бутылочки из-под йогурта. Ждём акцию каждый раз и обязательно участвуем. Хочется верить и надеяться, что наш вклад в разделение отходов принесет пользу в защиту окружающей среды, – рассказала жительница поселка Полетаево Юлия Комарских.

Фото: полигон ТБО

По словам полетаевцев, «Собирай и разделяй!» – это возможность не только сделать посёлок чище, но и примкнуть к благородной экологической миссии, формирующей правильное экологическое сознание будущих поколений.

– Очень радует, что в нашем посёлке проходит акция "Собирай и разделяй" от полигона ТБО. Это возможность сделать наш посёлок чуточку чище. Мы и представить не могли, что среднестатистическая семья из 4 человек может собрать около 50 кг макулатуры за полгода! Мы рады, что наши дети понимают значимость этого мероприятия!! Давайте вместе с нами! – призывает семья Дорониных призывает всех жителей Челябинской области.

По итогам апрельской акции «Собирай и разделяй!» лучшие результаты по раздельному сбору показали: Даниил Трошенков, Ольга Фатакова, Ульяна Кузнецова, Соня и Лиза Доронины, Михаил Шагунов, Наталья Хардина.

Победители, а также участники творческого конкурса «Экодекор» были награждены памятными призами и почётными грамотами от руководства «Полигона ТБО». Участники акции «Моя исписанная тетрадь» удостоились отдельной награды за инициативность и идейность – ребятам вручили несколько фирменных сборников детских рассказов «Енота Полигошки», экоручки, блокноты и кормушки для птиц.

Все собранные в ходе мероприятия вторичные ресурсы будут направлены на перерабатывающие предприятия. Там отходам дадут вторую жизнь, превратив их в новые вещи.