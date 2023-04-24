В Челябинске пациент напал на фельдшера скорой помощи

Все машины скорой помощи в Челябинске оборудованы тревожной кнопкой
Фото: Александр БОЙКО
В Челябинске пациент напал на женщину-фельдшера, которая приехала к нему на вызов. Инцидент произошел в минувшую субботу, 22 апреля, на улице Бейвеля, 118. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Пострадавшая после нападения нажала на тревожную кнопку, которая находилась в машине скорой помощи. На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Медик рассказала, что во время оказания помощи пациенту получила от него удар ногой в грудь.
Росгвардейцы установили личность мужчины. Им оказался дважды судимый 23-летний челябинец. Его задержали и передали полиции.
Напомним, с января 2020 года все автомобили скорой помощи в Челябинске оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой Росгвардии.
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