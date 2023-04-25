Спасут 258 жизней: челябинцы 39 литров крови на Белом рынке

Фото: vk.com/nabelom_che

В Челябинске состоялась донорская акция «Мути добро, бро». Ее уже несколько лет подряд совместно проводят «Белый рынок» и станция переливания крови.

В этот раз кровь сдали 86 человек. Это рекорд за все время проведения акции. Всего за три часа собрать удалось 39 литров крови, ее ориентировочно хватит для переливания 258 пациентам.

Как сообщают организаторы, некоторые из пришедших поделиться кровью стали донорами впервые, но нашлись и те, кто помогал пациентам челябинских больниц уже десятки раз.

В областной станции переливания крови сообщили, что в ближайшее время планируют еще несколько выездных акций, в том числе в городах и селах Челябинской области. С графиком можно познакомиться на официальном сайте станции.

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