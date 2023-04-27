Специалисты ЦКС проведут выездную работу в Октябрьском и Еткульском районах

В мае региональный оператор организует прием потребителей услуги по обращению с отходами в Октябрьском муниципальном районе. Консультации для населения будут проходить с 11:00 до 15:00 по следующему графику:

04 мая - с. Октябрьское, ул. Комсомольская, 18;

11 мая - с. Новомосковское, ул. Октябрьская, 66;

18 мая - д. Лебедки, ул. Школьная, 3а.

В ходе беседы со специалистами ЦКС жители сельской территории смогут получить ответы на вопросы, связанные со сферой обращения с твердыми коммунальными отходами, актуализировать имеющиеся данные по лицевому счету, подать документы на заключение договора или заявление на перерасчет.

В июне серия аналогичных выездных встреч с участием представителей регионального оператора пройдет и в Еткульском районе. Прием посетителей будут вести 1, 8, 15 и 22 июня (по понедельникам) с 11:00 до 15:00 по адресу: с. Еткуль, ул. Первомайская, 31.

Для оперативной связи с населением также работает горячая линия ЦКС, телефон (351) 200-33-83. Свой вопрос региональному оператору можно направить через сайт — cks174.ru. Для этого здесь предусмотрена форма обратной связи. Обращения принимаются и на электронную почту info@cks174.ru.