Житель Челябинской области опоздал на автобус и угнал грузовик, чтобы попасть домой

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области мужчина угнал грузовик, чтобы попасть домой.

56-летний владелец ГАЗ-3302 припарковал машину около своего дома в Магнитогорске. Думая, что грузовик под присмотром, мужчина не стал запирать его и даже не вытащил ключ из замка зажигания.

Этой оплошностью воспользовался житель Верхнеуральска. Он как раз опоздал на автобус и думал, на чем бы доехать до дома. Незапертый ГАЗ верхнеуралец воспринял как подарок судьбы.

Хватившийся грузовика магнитогорец попросил помощи у полиции. Как рассказали в региональном ГУ МВД, ГАЗ вскоре нашли, водителя задержали.

В отношении жителя Верхнеуральска (у него за плечами, кстати, обнаружилась судимость) возбудили уголовное дело о завладении автомобилем без цели хищения. До судя с мужчины взяли подписку о невыезде. За поездку на чужом автомобиле ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ГАЗ полицейские вернули хозяину.

Ранее в Челябинске задержали двух поджигателей автомобиля Mazda.

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