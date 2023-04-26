Магнитогорский художник превратил электрошкаф в огромный «Тетрис»

Тетрис получился реалистичный. Фото: Михаил Котлованов

В Магнитогорске унылый электрошкаф превратили в почти настоящий «Тетрис». Его нарисовал местный художник Михаил Котлованов.

Игра из детства появилась у дома №2 на улице Тевосяна. Большой шкаф, который выше его самого, художник преображал четыре часа. Реалистичный арт-объект пришелся по душе жителям города.

– Это круто. Блик центральный прям суперский эффект дает, – написал в комментариях к посту Михаила Иван Жигалкин.

Михаил постоянно преображает свой город. Например, к 9 мая каждый год создает рисунки на военную тематику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru