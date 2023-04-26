Магнитогорский художник превратил электрошкаф в огромный «Тетрис»

Тетрис получился реалистичный. Фото: Михаил Котлованов
В Магнитогорске унылый электрошкаф превратили в почти настоящий «Тетрис». Его нарисовал местный художник Михаил Котлованов.
Игра из детства появилась у дома №2 на улице Тевосяна. Большой шкаф, который выше его самого, художник преображал четыре часа. Реалистичный арт-объект пришелся по душе жителям города.
– Это круто. Блик центральный прям суперский эффект дает, – написал в комментариях к посту Михаила Иван Жигалкин.
Михаил постоянно преображает свой город. Например, к 9 мая каждый год создает рисунки на военную тематику.
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