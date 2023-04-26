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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:48

Чтобы не гоняли по встречке: глава челябинской полиции предложил разделить дороги бетонными отбойниками

Глава челябинского ГУ МВД предложил разделить все четырехполосные дороги бетонными отбойниками
Елена КОЛЧИНА
Инстинкт самосохранения водителей не останавливает, но, может быть, остановит бетон?

Инстинкт самосохранения водителей не останавливает, но, может быть, остановит бетон?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков предложил радикально решить проблему выезда водителей на встречную полосу. Он выступил с идеей поставить на всех четырехполосных дорогах бетонные отбойники и тросовые ограждения. Так у безответственных автомобилистов просто не будет возможности выехать на встречку.

В Челябинской области за первые четыре месяца 2023 года выросло количество погибших в ДТП. Причем почти все аварии с погибшими случились именно из-за выездов на встречную полосу.

Как уточнили в областном полицейском главке, в целом количество ДТП в январе-марте 2023 года снизилось почти на 11%, а аварий с участием пьяных водителей и вовсе стало меньше на 42%.

На совещании по профилактике ДТП Михаил Скоков также велел подчиненным усилить контроль за участками, где идет дорожный ремонт. А еще отметил, что при реконструкции улиц стоит создавать отдельные дорожки для велосипедистов и самокатчиков.

Напомним, в Челябинске две иномарки столкнулись ночью на пустой дороге. Одна опрокинулась, вторая врезалась столб.

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