Чтобы не гоняли по встречке: глава челябинской полиции предложил разделить дороги бетонными отбойниками

Инстинкт самосохранения водителей не останавливает, но, может быть, остановит бетон? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков предложил радикально решить проблему выезда водителей на встречную полосу. Он выступил с идеей поставить на всех четырехполосных дорогах бетонные отбойники и тросовые ограждения. Так у безответственных автомобилистов просто не будет возможности выехать на встречку.

В Челябинской области за первые четыре месяца 2023 года выросло количество погибших в ДТП. Причем почти все аварии с погибшими случились именно из-за выездов на встречную полосу.

Как уточнили в областном полицейском главке, в целом количество ДТП в январе-марте 2023 года снизилось почти на 11%, а аварий с участием пьяных водителей и вовсе стало меньше на 42%.

На совещании по профилактике ДТП Михаил Скоков также велел подчиненным усилить контроль за участками, где идет дорожный ремонт. А еще отметил, что при реконструкции улиц стоит создавать отдельные дорожки для велосипедистов и самокатчиков.

Напомним, в Челябинске две иномарки столкнулись ночью на пустой дороге. Одна опрокинулась, вторая врезалась столб.

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