В коттеджном поселке Малиновка под Челябинском вспыхнул пожар

В МЧС сообщили, что горит трава. Фото: соцсети

В поселке Малиновка под Челябинском случился пожар. В эти минуты сотрудники МЧС работают на территории Сосновского района и борются с огнем. По словам очевидцев, пожар зацепил несколько строений. Жилые они или нет — уточняется.

В МЧС рассказали, что горит трава. Никакой угрозы зданиям нет.

— На месте работают 5 автоцистерн и 2 трактора от администрации района, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Точная площадь пожара и другие подробности выясняются. В МЧС добавили, что ситуация находится под контролем.

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