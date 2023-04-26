На ПО «Маяк» будет ликвидировано 26 устаревших объектов

Впервые с докладом выступил новый гендиректор "Маяка" Андрей Порошин. Фото: ПО "Маяк".

На производственном объединении «Маяк» закрытого города Озерск начинается ликвидация устаревших производственных объектов. Об этом на форуме-диалоге «Национальный интерес, экология, безопасность» в Челябинске сообщил директор по государственной политике в области обращения с радиоактивными отходами Василий Тинин.

— Это является одним из этапов жизненного цикла объекта, — заявил представитель «Росатома». — Те, объекты, которые не востребованы на данный момент, будут выведены из эксплуатации, а территория будет реабилитирована и использована под расширение мощностей полезных для Челябинской области и госкорпорации «Росатом».

Всего до 2035 года планируется вывести с эксплуатации 26 объектов ПО «Маяк». Подробности сообщил также гендиректор предприятия Андрей Порошин. По его словам, речь идет о советском атомном наследии.

— Это решение проблем, которые образовались при реализации первого атомного проекта, когда еще толком не знали, что такое радиация, какие последствия при обогащении, — уточнил Андрей Порошин. — Но наработки, которые на сегодня имеет «Маяк», уникальны, позволяют довести промышленную площадку до состояния зеленой лужайки. Чем мы сейчас и занимаемся, ликвидируя те объекты, которые уже не эксплуатируются. Это старые емкости, технологическое оборудование.

Форум «Национальный интерес, экология, безопасность», организованный госкорпорацией «Росатом», проходит в Челябинске. Его участниками также стали зампредседателя Общественного совета «Росатома» Вячеслав Фетисов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.