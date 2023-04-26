В Челябинской области в сжатые сроки построили новый ФАП взамен аварийного

Фото: Минздрав Челябинской области

На разъезде Кисегач под Чебаркулем открылся новый ФАП взамен аварийного. Здание построили в рекордные сроки. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Минздрав Челябинской области.

Внутри ФАПа имеется все необходимое: медоборудование, мебель электричество, водоснабжение, отопление и канализация. Деньги на строительство были выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Всего потрачено 8 млн рублей.

Прием посетителей ведет фельдшер Алена Храмцова. Она имеет среднее медицинское образование и опыт работы в поликлиническом звене. Кроме того, медик получает дополнительное образование по направлению «Организация работы смотрового кабинета в рамках профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний». Эта квалификация позволит ей проводить в дальнейшем акушерский прием.

Единственное, что может смутить любого из 360 пациентов, что приписаны к учреждению, – отсутствие облагороженной территории. В региональном Минздраве заявили, что скоро все сделают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.