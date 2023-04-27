Пруд за ТРК «Алмаз» в Челябинске собираются превратить в зону отдыха

Фото: Александр Орел/vk.com

В Челябинске собираются благоустроить территорию пруда в Ленинском районе. Водоем находится за ТРК «Алмаз» и рядом с заводоуправлением «Станкомаш».

Пока что возле пруда работает тяжелая техника. — Ведутся плановые работы по очистке искусственного водоема, — сообщил лава Ленинского района Александр Орел. — Затем будет установлена гидроизоляция из мембраны, проведен дренаж, смонтирована система водоснабжения и водоотведения, рециркуляции и аэрации.

Чистить пруд будут до конца года. Потом его собираются разделить на две части. Для этого соорудят дамбу.

В будущем надеются укрепить берег, посадить деревья, разбить цветники, установить фонтаны с подсветкой и проложить пешеходные дорожки. Но это пока отдаленная перспектива. По словам Александра Орла, пока челябинцы не могут увидеть даже проект зоны отдыха. Планы собираются представить горожанам в ближайшие два месяца.

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