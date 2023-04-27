В министерстве экономразвития Челябинской области назначили первого заместителя ведомства

Елена Раевская. Фото: министерство экономического развития Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил на должность первого замминистра экономразвития региона Елену Раевскую. Соответствующее постановление опубликовано в четверг, 27 апреля, на портале правовой информации.

— Назначить Раевскую Елену Александровну первым заместителем министра экономического развития Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности, — говорится в документе.

Елена Раевская начала работать в ведомстве в 2017 году. Она занимала должности консультанта и начальника управления инвестиционного развития. В 2020 была повышена до заместителя министра экономического развития региона.

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