В Челябинске пенсионерка продала квартиру, чтобы отдать 2 млн рублей мошенникам

Телефонные мошенники получили 2,2 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске 75-летняя женщина сначала отдала мошенникам все сбережения, а потом продала ради аферистов квартиру.

Жительница Курчатовского района поддалась на самую типичную уловку: незнакомец позвонил ей по телефону, представившись сотрудником банка. Обманщик рассказал, что кто-то пытается похитить деньги с банковского счета женщины. В надежде спасти сбережения челябинка перевела 200 тыс. рублей на названный мошенником счет.

Аферисты поняли, что напали на золотую жилу. На следующий день женщине вновь позвонили. На сей раз, по словам аферистов, опасность угрожала не банковскому счету, а квартире горожанки.

Чтобы жилье не отобрали неведомые злодеи, пенсионерке посоветовали самой срочно продать недвижимость. Вырученные деньги, разумеется, требовалось переслать аферистам. Злоумышленники обещали, что все средства к женщине вернутся.

Запуганная челябинка немедленно выставила квартиру на продажу по заниженной цене. Покупатели нашлись быстро. Полученные от них 2 млн рублей женщина перечислила мошенникам.

Об обмане пенсионерка догадалась лишь спустя некоторое время, кода домой к ней пришли новые владельцы квартиры и потребовали съехать.

— Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, — рассказали в УМВД Челябинска. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное противоправное деяние.

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