Паровоз привезет в Челябинск вагоны-теплушки с артистами

На челябинском вокзале паровоз появится 5 мая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в мае состоится акция «Поезд Победы». На четыре железнодорожные станции приедут ретро-поезда.

Советские магистральные паровозы серии Л привезут к вокзалам переоборудованные для пассажиров товарные вагоны-теплушки. Из вагонов выйдут артисты в форме военных лет, на платформах устроят выступления творческих коллективов.

Как рассказали в пресс-службе ЮУЖД, в Челябинск «Поезд Победы» прибудет в 14:00 5 мая. В тот же день возле Центра исторического наследия ЮУЖД откроется выставка с находками поисковых отрядов, оружием и военной формой разных лет.

В Златоуст «Поезд Победы» приедет раньше — в 11:00 3 мая. В Магнитогорске паровоз ждут в тот же день, но в 12:00. В Карталах ретро-составы появится в 10:00 4 мая.

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