Между Челябинском и Санкт-Петербургом с мая запустят дополнительные самолеты

Улететь в санкт-Петербург челябинцы смогут утром, днем и поздним вечером Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество авиарейсов между Челябинском и Санкт-Петербургом увеличат с начала мая. Об этом заявили в авиакомпании «Россия».

Самолеты компании и так каждое утро выполняют полеты из Челябинска в петербургский аэропорт Пулково.

Но в мае добавятся также ночные рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

А с июня откроют дополнительный ежедневный рейс. Из Челябинска самолеты станут отправляться в 14:30.

В авиакомпании пояснили, что Пулково может стать пересадочным пунктом для отправляющихся в летние путешествия челябинских отпускников.

Большую часть перелетов собираются выполнять на Airbus A319, но некоторые рейсы назначат отечественные Superjet 100.Полеты из Челябинска в Санкт-Петербург сейчас также выполняют компании «Победа» и Smartavia. В общей сложности в день по маршруту будут отправлять до пяти самолетов.

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