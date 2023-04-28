В Челябинской области погибла 17-летняя девушка в лобовом столкновении двух автомобилей

Фото: читатель КП

На автодороге Златоуст-Куса в Челябинской области в лобовую столкнулись две легковушки. В ДТП погибла 17-летняя девушка, а также пострадали четыре человека. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото: читатель КП

По данным ведомства, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ 14-й модели выехал на встречную полосу для обгона. Там он столкнулся с иномаркой Renault Logan, которой управлял 73-летний мужчина.

— В результате ДТП пассажир ВАЗа, девушка 2006 года рождения, скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля ВАЗ и 18-летний пассажир, а также водитель автомобиля Renault и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства смертельной аварии.

Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области

Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области

Фото: управление Госавтоинспекции Челябинской области

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