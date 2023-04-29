Шашлыки стали причиной пожара на берегу реки Миасс в Челябинске

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске компания решила пожарить шашлыки на берегу реки Миасс, но когда огонь вышел за пределы мангала, испугались и сбежали. В итоге тушить траву на площади в 100 «квадратов» пришлось пожарным.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

ЧП произошло сегодня, 29 апреля, на Университетской набережной, совсем рядом с жилыми домами. Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, виновники, испугавшись ответственности, ретировались с места происшествия. В ведомстве напомнили, что в условиях противопожарного режима использовать мангал на природе запрещено.

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