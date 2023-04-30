В Челябинске решили отказаться от салюта на 1 мая

В мае решено оставить салют только на 9 мая. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске празднование 1 мая пройдет без традиционного салюта. Информацию подтвердили КП-Челябинск в администрации города.

— Проведение салюта не планируется по рекомендации областного оперативного штаба, — прокомментировали решение в мэрии.

Ранее сообщалось, что 1 мая в 2023 году решили не проводить демонстрацию и митинг-концерт.

Пока основные праздничные мероприятия сохраняются 9 мая. Это Парад Победы и салют. В регионе в эти дни приняты повышенные меры безопасности. Губернатор Алексей Текслер поручил круглосуточно охранять монументы воинской славы, памятников, мест массовых захоронений воинов Великой Отечественной войны.

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