Урну с прахом нашли за школой жители Челябинской области

Рядом с урной лежали личные вещи усопшего. Фото: соцсети

Местный житель нашел урну с человеческим прахом рядом со школой №37. Об этом он рассказал в социальных сетях и попросил родственников усопшего отозваться.

Автор поста сообщил, что на бетонной конструкции указаны имя человека и год рождения – 1955 год. Дата смерти 17 февраля 2022 года. Рядом в черном атласном мешке находились личные вещи мужчины.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили «КП»-Челябинск», что сотрудники полиции уже нашли родственников умершего.

– Найденные предметы будут переданы близким. Вместе с тем продолжится работа по выяснению обстоятельств случившегося, – прокомментировали в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru