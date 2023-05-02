В Челябинском горсаду появятся песочные богатыри, выезжающие из картины на конях

Карлсон плохо перенес зиму. Фото: управление культуры Челябинска

В Челябинске в июне снова откроется фестиваль песочных скульптур. Площадка с изображениями сказочных героев находится в горсаду имени Пушкина. На зиму скульптуры прятали в ящики, а теперь готовят к обновлению.

По данным портала госзакупок, на организацию фестиваля в этом сезоне готовы потратить до 5,3 млн рублей. Площадка со скульптурами должна открыться для посетителей к 2 июня. До этого срока несколько песочных конструкций нужно отреставрировать. А композиции «Карлсон» и «Серебряное копытце» так плохо перенесли зиму, что их решили снести.

Зато построят четыре новых скульптуры. Самым большим (3,5 метра в высоту и 6 в ширину) будет изваяние трех богатырей.

— В композиции должны быть изображены три богатыря с известной картины Васнецова, — говорится в техзадании. — Персонажи выходят из картины на зрителя, изображены в полуобъеме с множеством деталей и украшательств. На обратной стороне изображен большой герб города Челябинска.

Эскиз из технического задания

К открытию фестиваля подготовят также песочные композиции «Золотая антилопа», «Золотая рыбка» и «Репка» (на эскизе Репка – одушевленный персонаж с собственным лицом и явно недовольна деятельностью Деда, Бабки и их помощников).

Эскиз из технического задания

По плану, фестиваль песочных скульптур в 2023 году продлится до конца сентября. После этого фигуры из песка снова собираются законсервировать и хранить до весны.

Эскиз из технического задания

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