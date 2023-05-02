Евгения Киршина обвиняют в присвоении бюджетных денег. Фото: администрация Катав-Ивановска

Для бывшего главы Катав-Ивановска запросили 4 года лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Сегодня в городском суде состоялись прения сторон. Кроме лишения свободы, гособвиненитель попросил назначить Евгению Киришину штраф в размере 300 тысяч рублей.

— Решение суда будет оглашено 16 мая 2023 года в 10:00, — добавила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Евгения Киришина обвиняют в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, находясь на посту главы Катав-Ивановска, он незаконно выписывал премии самому себе и еще нескольким сотрудникам администрации. За это против него и завели уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.