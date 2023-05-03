На завтрак – ирисы: суслики в Ботаническом саду ЧелГУ поедают коллекционные растения

В рационе сусликов коллекционные растения. Фото: социальные сети Ботанического сада ЧелГУ

Суслики — визитная карточка не только ботанического сада, но и самого Челябинского государственного университета. За жизнью пушистых обитателей следят все челябинцы, по семейству грызунов определяют приход весны. Однако милые животные доставляют немало хлопот. В свой рацион суслики включили коллекционные растения.

Зачастую они портят не только корневую систему зеленых насаждений, но и поедают верхние части цветов. Об этом рассказала директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер в эфире на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

– Суслики выходят голодные после зимней спячки и едят все подряд. В этом году они сгрызли все наши крокусы и ирисы. Конечно, нам доставляет это много бед. Но это их среда. Они переселились к нам из поймы реки Миасс, ведь рядом с прежними местами обитания животных развернулась стройка, им негде было жить, и они выбрали для себя более комфортное место, – поделилась Вера Меркер.

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