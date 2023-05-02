Бастрыкин раскритиковал работу следственного управления СК по Челябинской области

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин раскритиковал работу следственного управления СКР по Челябинской области. Свои замечания он высказал в ходе оперативного совещания по взаимодействию с гражданами через электронные каналы связи. Об этом говорится в сообщении информационного центра СК России.

— Отсутствует должная оперативность при рассмотрении обращений граждан в подразделениях ряда регионов. Председатель СК России негативно оценил работу в следственных управлениях по Чувашской Республике, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Челябинской областям при подготовке ответов на обращения, подчеркнув недопустимость направления типовых, «трафаретных» уведомлений заявителям, — отметили в ведомстве.

В конце совещания Александр Бастрыкин назначил ряд служебных проверок. Он отметил, что руководители территориальных следственных органов должны взять под личный контроль функцию общения ведомств по электронным каналам связи, а также вовремя принимать меры на поступающие сообщения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.