Жителей Челябинской области предупредили об аномальной жаре

Жара в Челябинской области усилится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области 3 мая будет жарко. По прогнозу метеорологов, температура воздуха поднимется до +23, +28 градусов. Существенных осадков при этом не ожидают. Зато может подняться ветер: он будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а при порывах — до 18 метров в секунду.

В региональном гидрометцентре уточняют, что нетипичная жара задержится в отдельных районах до 7 мая.

— Ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, — предупредили специалисты.

Предварительный прогноз на четверг 4 мая: +21, +26 градусов днем и переменная облачность.

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