В Челябинской области рост заработных плат превысил инфляцию

Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинская область выходит на устойчивый стабильный рост зарплат выше инфляции. В минувшем году начисленная среднемесячная заработная плата в регионе превысила 50 тысяч рублей. Об этом Алексей Текслер заявил на совещании с представителями Федерации профсоюзов региона.

Губернатор Челябинской области отметил, что конкурентная борьба за кадры стимулирует рост заработной платы. При этом приоритетным направлением для всех является индексирование зарплат выше инфляции независимо от этой конкуренции. Контролировать выполнение этой задачи поможет система социального мониторинга, внедренная по инициативе профсоюзов, — добавил Алексей Текслер.

Также на совещании губернатор сообщил о планах с 1 июля заключить Региональное соглашение между профсоюзами Челябинской области, объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и правительством региона. Алексей Текслер порекомендовал сторонам обратить внимание на поддержку военнослужащих и их семей вместе с женскими клубами при центрах занятости, развитие наставничества, больше следить и улучшать социально-бытовые условия на рабочих местах.

Кроме того, губернатор Челябинской области особо отметил работу профсоюзов с мобилизованными и их семьями, в том числе в части сохранения рабочих мест.