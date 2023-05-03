В Челябинске изменится маршрут общественного транспорта из-за генеральной репетиции парада Победы

По прежнему расписанию общественный транспорт начнет курсировать с семи часов вечера Фото: Андрей АБРАМОВ

В четверг, 4 мая, в Челябинске проведут генеральную репетицию Парада Победы. Из-за этого площадь Революции и подъезды к ней временно закроют для автомобилистов, а схемы движения общественного транспорта изменят.

Как сообщили в мэрии, движение в центре города ограничат в 15:00. Вновь открыть улицы для водителей планируют в 19:00. На время действия ограничений общественный транспорт будет ходить по следующим маршрутам:

Автобусы

— № №2 «Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Петра Столыпина»;

— № №4 «Мамина – проспект Ленина – Свободы – Труда – Свердловский проспект – проспект Ленина – Парк Гагарина»;

— № №14 «Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – Новосинеглазово»;

— № №18 «ТРК Алмаз – Свободы – Труда – Кирова – Автобусный парк»;

— № №64 «Железнодорожный вокзал – Свободы – Труда – Северо— № Крымская – Автобусный парк»;

— № №90с «Железнодорожный вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского – Сад «Кристалл»;

— №123 «Автовокзал – Копейское шоссе –Игуменка – Дзержинского – Разина – Овчинникова – Курчатова – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина»;

— №483 «Старокамышинск – Разина – Овчинникова – Курчатова – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина».

Троллейбусы

— №17 «Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо— № Крымская –Труда – Энгельса – проспект Ленина – Парк Гагарина»;

— №19 «Автовокзал «Центральный» – Первоозёрный».

16 «Чичерина – Российская – Карла Маркса – Кирова – Чичерина».

Трамваи

— №3 «ЧМК – Кирова – Карла Маркса – Российская – ЧМК»;

— №5 «ЧЭМК – Кирова – Карла Маркса – Горького – ЧЭМК»;

— №7 «ЧГРЭС – Российская – Труда – ЧТЗ»;

— №16 «Чичерина – Российская – Карла Маркса – Кирова – Чичерина».

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