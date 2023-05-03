На северо-западе Челябинска столкнулись две легковушки, есть пострадавший

Фото: читатель КП
На Университетской набережной в Челябинске столкнулись две легковушки. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что одна из машин начала тормозить перед пешеходным переходом, а сзади в нее врезается другой автомобиль.
По данным городской Госавтоинспекции, авария произошла около трех часов дня напротив дома №97. В ДТП столкнулись автомобили Renault Logan и Lada Vesta.
— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Vesta, — уточнили в городской ГИБДД.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
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