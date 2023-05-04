Из Челябинска летом собираются запустить авиарейсы в Египет

Летом челябинцы смогут улететь на египетские курорты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Челябинска летом 2023 года могут запустить авиарейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. О планах по открытию воздушного сообщения заявила компания Azur Air.

Пока что графика полетов нет ни а официальном сайте челябинского аэропорта, ни на сайте компании. Но в пресс-службе перевозчика заявляют, что билеты на чартерные рейсы в Египет из российских городов начали поступать в продажу в составе путевок крупных туроператоров.

Напомним, в мае из Челябинска запустили дополнительные авиарейсы в Санки-Петербург. Предполагается, что челябинские отпускники по пути на отдых смогут совершать пересадку в петербургском аэропорту Пулково.

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