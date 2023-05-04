Откуда взялся штырь на детской горке, где травмировал спину челябинский мальчик

Мальчик упал на штырь, играя на детской площадке. Фото: социальные сети

В Металлургическом районе Челябинска 9-летний мальчик травмировал спину, упав с горки на металлический штырь, торчащий из земли. Случившееся прокомментировал глава района Сергей Кочетков. По его словам, на месте штыря должна быть одна из деталей горки, но ее кто-то украл.

– Конструкция горки предполагала штангу, за которую держишься и скатываешься, как пожарный. Этот элемент украли, оставив на месте только штырь. Подрядчик, который отвечает за осмотр и содержание всех малых форм, вероятно, не проследил за этим, хотя должен был, – сообщил КП-Челябинск Сергей Кочетков.

Сейчас проводится проверка. Если выявят нарушения со стороны подрядной организации, ей грозит ответственность.

Ранее доследственную начали в СК.

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