Фото: нацпарк "Зигальга"

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области пытаются потушить крупный пожар. Огнем охвачено около 100 гектаров.

Пламя вспыхнуло 4 мая.

— Вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы, — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Справиться с пожаром пытаются сотрудники «Зигальги» и соседнего нацпарка «Таганай», сотрудники МЧС и усть-катавской пожарно-спасательной части, арендаторы лесных участков и пятеро добровольцев из ближайшего села Меседа.

Угрозы перехода огня на жилые дома нет.

— Пожар, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков, — рассказали в пресс-службе «Зигальги»

Вход в лес на территории нацпарка запрещен, так как в Катав-Ивановском районе действует особый противопожарный режим. Но по территории «Зигальги» протекает река Юрюзань. По ней сплавляются туристы. Формально они не нарушают запрет на посещение «Зигальги». При этом путешественники устраивают на берегах привалы, жгут костры, и не все стараются потом аккуратно затушить пламя. Из-за подобной небрежности в парке пожары случались и в предыдущие да года.

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