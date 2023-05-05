В Челябинской области за неделю вдвое выросло количество укушенных клещами

Более 11% клещей оказались переносчиками опасных для человека инфекций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области 1245 человек с начала сезона обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Среди пострадавших 379 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Неделей ранее укушенных было почти вдвое меньше — 650 человек.

Нападения клещей происходят теперь во всех городах и районах Челябинской области.

На проверку южноуральцы сдали 970 членистоногих. Из них 11% оказались заражены боррелиозом, а 0,1% были переносчиками энцефалита.

Напомним, в Челябинске принести клещей на исследование можно в три лаборатории. Одна из них работает без выходных

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