В Челябинской области за неделю вдвое выросло количество укушенных клещами

Более 11% клещей оказались переносчиками опасных для человека инфекций
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области 1245 человек с начала сезона обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Среди пострадавших 379 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Неделей ранее укушенных было почти вдвое меньше — 650 человек.
Нападения клещей происходят теперь во всех городах и районах Челябинской области.
На проверку южноуральцы сдали 970 членистоногих. Из них 11% оказались заражены боррелиозом, а 0,1% были переносчиками энцефалита.
Напомним, в Челябинске принести клещей на исследование можно в три лаборатории. Одна из них работает без выходных
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