В Челябинске назвали адреса лабораторий, куда можно сдать клеща на проверку

Клеща нужно положить в баночку и как можно скорее сдать специалистам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске с 1 мая лаборатории начали принимать на исследование покусавших людей клещей. В региональном министерстве здравоохранения советуют сдавать членистоногих на проверку, ведь они могут быть переносчиками энцефалита, боррелиоза и других опасных инфекций.

Специалисты рекомендуют положить снятого с кожи клеща на смоченный водой ватный диск, а сам диск поместить в контейнер для анализов. Крышку на баночке важно плотно закрыть. Хранить клеща в таком виде можно в холодильнике — при температуре +4 градуса до двух суток. Но лучше сдать пойманное членистоногое в лабораторию как можно скорее, чтобы вовремя начать лечение, если клещ окажется заразным.

Принимают клещей на исследование по трем адресам.

Прийти можно в региональный Центр гигиены и эпидемиологии на улице Свободы, 147. Обратиться нужно в кабинет №3. График работы — с 8:30 до 18:00 по будням, с 10:00 до 16:00 в субботу и воскресенье (обед с 12 до 12:45).

Также можно обратиться в лабораторию на улице Елькина, 73 (кабинет №304). Она работает с 8:30 до 16:00 с понедельника по четверг и с 8:30 до 15:00 в пятницу (перерыв с 12:00 до 12:45).

Третья лаборатория находится в доме №10 на улице Гагарина. Клеща туда можно принести с 8:30 до 16:00 с понедельника по четверг и с 8:30 до 15:00 в пятницу. Обеденный перерыв такой же, как у двух предыдущих отделений Центра гигиены.

Напомним, в этом сезоне клещи покусали уже более 200 детей в Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru