Аграрии Южного Урала торопятся с посевной

Погода подгоняет аграриев, которые хотят использовать более продуктивно прошедшие апрельские дожди и получить первые всходы до майских осадков, а также завершить сев основных зерновых культур, в первую очередь, пшеницы, до начала июня. За последние сутки посеяно 50 тысяч яровых культур.

Из 223 тысяч гектаров яровых культур посеяно 142 тысячи зерновых культур - десятая часть от запланированного, пятая часть масличных культур – 59 тысяч гектаров. Темпы сева в 2,5 раза превышают прошлогодние, а по пшенице и другим зерновым культурам – в три раза. В этом году из-за изменения рыночной конъюнктуры аграрии существенно увеличивают посевы зерновых – на 70 тысяч гектаров. Всего этой весной предстоит посеять 1 млн380 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. В то же время будет меньше посеяно масличных культур – 310 тысяч гектаров.

По оперативным данным посажено также около 500 га картофеля (7%) и 25% овощей открытого грунта (321 га).

Самые высокие темпы сева – в Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Варненском районах. Так, в Верхнеуральском районе уже посеяли 28 тысяч гектаров из 125 тысяч га запланированных, а в Нагайбакском – почти 18 тысяч гектаров из 95 тысяч запланированных. В северной лесостепи высокие темпы сева в Еткульском, Аргаяшском и Каслинском районах, в них этой весной предстоит посеять 51 тысячу, 27 тысяч и 10,6 тысячи гектаров соответственно.

Массовый яровой сев начнётся после майских праздников. В поддержку аграриев активную работу по перечислению субсидий продолжает минсельхоз региона: объём выплаченных субсидий приближается к 500 млн рублей, а до первого июня аграриям будет выплачено около миллиарда рублей из 2,4 миллиардов годовой господдержки.

Так, выплачен первый транш субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями - 21 млн рублей. Перечислены субсидии на возделывание зерновых, масличных и кормовых культур в расчёте на единицу посевной площади – 153,6 млн рублей (их получают предприятия малого бизнеса), а также на производство картофеля и овощей - 73,6 млн рублей. Субсидии крупным и средним предприятиям в виде несвязанной поддержки в растениеводстве составили 69,2 млн рублей. На развитие мясного животноводства перечислено 9,4 млн рублей из областного и 35,2 млн рублей – из федерального бюджета. Хозяйствам выплачиваются субсидии на производство зерновых культур - 69 млн рублей.

Также в мае планируется выплатить 134 млн рублей на производство молока на условиях софинансирования с федеральным бюджетом и 275 млн рублей на производство молока и мяса - из регионального бюджета, начать выплату субсидий на поддержку племенного животноводства - 76,4 млн рублей. Осуществляются выплаты на возмещение части затрат по страхованию сельскохозяйственных животных и другие.