Снизят риск укуса: берег реки Миасс и Заячий остров в Челябинске попытаются избавить от клещей

Газоны опрыскают акарицидным средством Фото: Мария ЛЕНЦ

В Калининском районе Челябинска 10 мая займутся обработкой зеленых зон против клещей. В первую очередь опылить спецсоставом рассчитывают береговую зону реки Миасс.

Рабочие в масках появятся у реки на территории от АЗС до Свердловского проспекта, от улицы Северо-Крымской до Свердловского проспекта, возле улицы Молодогвардейцев, а также на участке от улицы Калинина до развязки на улице Братьев Кашириных.

Кроме того, обработают берег рядом с ДК ЧЭМК и домом №30 по улице Российской. Опылят береговую полосу вдоль улицы Болейко от проспекта Победы до моста на остров Заячий. Избавить от клещей постараются и сам остров.

В списке на противоклещевую обработку 10 мая также участок между улицей Косарева и Свердловским проспектом, сквер имени Гусарова, площадки у домов на улицах Набережной и Братьев Кашириных.

— Обращаем внимание, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует стопроцентной защиты от укуса клещей, — прокомментировали в городском Управлении безопасности.

Напомним, в Челябинской области за неделю почти вдвое подскочило количество укушенных клещами.

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