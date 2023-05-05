Полигон ТБО в Полетаево отметили на уровне Уральского федерального округа

Фото: полигон ТБО

Полетаевский полигон твердых коммунальных отходов посетил помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Петров. Вместе с ним работу предприятия проинспектировали заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, заместитель министра экологии Сергей Лавров, а также представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Целью рабочего визита помощника полпреда президента РФ в Челябинскую область стала реализация национального проекта «Экология» и исполнение поручений главы государства относительно курса экологического развития и улучшения качества окружающей среды в регионе.

Владимир Петров напомнил, что указом президента Российской Федерации к 2030 году в России уровень сортировки должен составить 100%, а доля ТКО, подлежащих захоронению – 50%.

Фото: полигон ТБО

«Мы видим, что Челябинская область уверенно движется к достижению целей, установленных федеральным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология»: развивается инфраструктура по обращению с ТКО, внедряется раздельный сбор отходов, отбираются вторичные материальные ресурсы, что позволит региону в установленные сроки выполнить задачи, поставленные главой государства»,– отметил помощник полпреда.

«Полигон ТБО» стал одним из ключевых пунктов рабочего маршрута, ведь полетаевское предприятие является крупнейшим объектом Челябинской области по обращению с ТКО. Именно сюда поступает большая часть коммунальных отходов, генерируемых жителями региона – ежегодно в Полетаево обрабатывают около 580 тыс. тонн ТКО из 800 тыс. тонн, образующихся в области.

Владимир Петров ознакомился с производственной инфраструктурой и лично проверил, как происходит контроль входящего потока отходов, их сортировка и выборка вторичных материальных ресурсов, а также последующее захоронение. Чтобы показать применяемые технологии в действии, помощнику полпреда провели масштабную производственную экскурсию и показали все этапы алгоритма обращения с мусором: контрольно-весовой пункт и мусоросортировочные комплексы; участки прессования ВМР и обработки крупногабаритных отходов; площадку вторсырья – пластика, металла, стекла и бумажных изделий, подготовленных для транспортировки на перерабатывающие заводы. Финальной точкой стала карта захоронений, где специалисты Полигона ТБО подробно рассказали о процессе захоронения «мусорных хвостов» (прим. – неперерабатываемых отходов) и инженерных особенностях самого участка.

Фото: полигон ТБО

На повестке оказалась также тема экологического контроля и снижения антропогенной нагрузки. Владимир Петров совместно с представителями Росприроднадзора задал вопросы относительно производственного мониторинга по каждому из показателей: состояния грунтовых и подземных вод, воздуха и почвы. Обсудили планы модернизации сортировочного комплекса №1 и будущей рекультивации старых участков захоронения, которые в данный момент закрыты для приема отходов и переведены в режим технологического отстаивания.

По итогам визита помощник полпреда дал ряд рекомендаций и положительно оценил работу предприятия. По словам Владимира Петрова, Полигон ТБО является современным и эффективным объектом по обращению с отходами.