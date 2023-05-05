В Челябинской области посевная кампания стартовала быстрее и раньше

Фото: минсельхоз Челябинской области.

Южноуральские аграрии превышают темпы сева яровых культур в 2 с половиной раза в сравнении с прошлым годом. Теплая погода благоприятно сказалась на скорости засевания полей пшеницей и другими зерновыми – уже посеяно более 140 тысяч зерновых культур, что составляет десятую часть от запланированного объема.

Самые высокие темпы сева — в Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском и Варненском районах. При этом массовый яровой сев начнётся только после майских праздников.

Перед началом посевной глава региона Алексей Текслер призвал аграриев для повышения эффективности использовать все меры поддержки, в том числе касающиеся покупки техники, строительства животноводческих помещений и приобретения удобрений, цены на которые зафиксированы Правительством России с 2021 года.

— Считаю, что сегодня надо больше внимания уделить применению минеральных удобрений, потому что это реальная возможность увеличить урожайность и восстановить почвенное плодородие, — отметил губернатор Челябинской области.

Объем выплаченных субсидий минсельхозом региона приближается к 500 млн рублей. До первого июня аграрии получат миллиард рублей из 2,4 миллиардов годовой господдержки.