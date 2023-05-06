В Челябинске более 500 студентов станцевали «Вальс Победы»

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

В Челябинске 5 мая студенты станцевали «Вальс Победы». Массовая акция состоялась на площади перед главным корпусом ЮУрГУ, но поучаствовали в ней не только учащиеся университета, но и студенты большинства городских вузов, колледжей и техникумов. Всего собралось более 500 человек. Молодые люди танцевали под песни военных лет.

Как пояснили в пресс-службе ЮУрГУ, «Вальс Победы» уже стал традицией, его ежегодно проводят накануне 9 мая. Но в этом году впервые акция приобрела общегородской характер.

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

— Мы получали очень много заявок и для нас это было огромным удивлением, но мы старались принять всех, никому не отказывали. Были рады, с волнением и трепетом ожидали этот день, боялись даже, что пары могут не поместиться на нашей площади, но, к счастью, все прошло хорошо, — рассказала организатор мероприятия Алина Кутдусова.

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