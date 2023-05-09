В челябинском саду Победы вспыхнул пожар возле главной сцены

Кадр с видео: t.me/neznak74

В Челябинске произошел пожар в саду Победы. Огнем охватил хозяйственный блок, который прилегает к главной сцене. Очевидцы происшествия опубликовали кадры с ЧП в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что в пристрое к сцене проводились ремонтные работы. По предварительным данным, в этот момент произошло короткое замыкание.

— Возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС. Пострадавших нет, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее в Челябинске отказались от проведения праздничных мероприятий, запланированных в парках на 9 Мая. Власти города приняли решение на основании рекомендаций оперативного штаба региона.

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