В парках Челябинска отменили массовые мероприятия на 9 Мая

В этом году праздничных мероприятий в парках Челябинска не будет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске отказались от проведения в парках праздничных мероприятий, запланированных на 9 Мая. Об этом сообщили в городской администрации.

— На основании рекомендаций оперативного штаба было принято решение не проводить мероприятия в парках города, — прокомментировали КП-Челябинск в мэрии.

Напомним, празднование 1 мая в Челябинске прошло без публичных массовых мероприятий и праздничного салюта. Решение об их отмене тоже было принято по рекомендации областного оперативного штаба.

Кстати, шествие Бессмертного полка в Челябинске в этом году пройдет в ином формате. Если раньше жители встречались друг с другом с фотографиями отцов, дедов и прадедов, то в этот раз в целях безопасности им предлагают почтить память героев другим способом.

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