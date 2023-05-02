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НовостиОбщество2 мая 2023 12:11

В парках Челябинска отменили массовые мероприятия на 9 Мая

В мэрии города сослались на рекомендации оперштаба
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
В этом году праздничных мероприятий в парках Челябинска не будет

В этом году праздничных мероприятий в парках Челябинска не будет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске отказались от проведения в парках праздничных мероприятий, запланированных на 9 Мая. Об этом сообщили в городской администрации.

— На основании рекомендаций оперативного штаба было принято решение не проводить мероприятия в парках города, — прокомментировали КП-Челябинск в мэрии.

Напомним, празднование 1 мая в Челябинске прошло без публичных массовых мероприятий и праздничного салюта. Решение об их отмене тоже было принято по рекомендации областного оперативного штаба.

Кстати, шествие Бессмертного полка в Челябинске в этом году пройдет в ином формате. Если раньше жители встречались друг с другом с фотографиями отцов, дедов и прадедов, то в этот раз в целях безопасности им предлагают почтить память героев другим способом.

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